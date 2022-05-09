***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 11.187.242Satışların Maliyeti12 0 -11.187.242TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı12 0 469.900Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler12 0 469.900FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 469.900BRÜT KAR (ZARAR)0 469.900Genel Yönetim Giderleri13 -228.296 -242.846Pazarlama Giderleri-8.176 -8.319Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 236.749 15.976Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-112 -73Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)165 234.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)165 234.638Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)165 234.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24 -51.630Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -51.682Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-24 52SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)141 183.008DÖNEM KARI (ZARARI)141 183.008Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları141 183.008Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.519 207.628Dönem Karı (Zararı)141 183.008Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-141 51.910Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 51.630Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-165 280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-122.519 37.313Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-123.679 34.907Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.160 2.406Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-122.519 272.231Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 -11.187.242Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 11.187.242Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -64.603Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.519 207.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.519 207.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 337.942 130.314DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 215.423 337.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 215.132 337.486Diğer Alacaklar5 165.864 22.353İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 143.646 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.218 22.353Peşin Ödenmiş Giderler7 189 748Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 0 12.921Diğer Dönen Varlıklar8 12.592 18.863ARA TOPLAM393.777 392.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR393.777 392.371DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları0 0Peşin Ödenmiş Giderler7 9 90Ertelenmiş Vergi Varlığı16 67 91TOPLAM DURAN VARLIKLAR76 181TOPLAM VARLIKLAR393.853 392.552KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar6 10.841 9.681ARA TOPLAM10.841 9.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.841 9.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.841 9.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar383.012 382.871Ödenmiş Sermaye10 200.000 200.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 9.145 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 173.726 -137Net Dönem Karı veya Zararı10 141 183.008TOPLAM ÖZKAYNAKLAR383.012 382.871TOPLAM KAYNAKLAR393.853 392.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 -207 70 199.863 199.863Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10 70 -70 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10 183.008 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -137 183.008 382.871 382.871Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 -137 183.008 382.871 382.871Transferler10 9.145 173.863 -183.008 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10 141 141 141Dönem Karı (Zararı)141 141 141Dönem Sonu Bakiyeler200.000 9.145 173.726 141 383.012 383.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)141 183.008DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)141 183.008Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları141 183.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027899BIST