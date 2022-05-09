***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:14
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 0 11.187.242
Satışların Maliyeti
12 0 -11.187.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12 0 469.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
12 0 469.900
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 469.900
BRÜT KAR (ZARAR)
0 469.900
Genel Yönetim Giderleri
13 -228.296 -242.846
Pazarlama Giderleri
-8.176 -8.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 236.749 15.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-112 -73
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
165 234.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
165 234.638
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
165 234.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24 -51.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -51.682
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24 52
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141 183.008
DÖNEM KARI (ZARARI)
141 183.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
141 183.008
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.519 207.628
Dönem Karı (Zararı)
141 183.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-141 51.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 51.630
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-165 280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-122.519 37.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.679 34.907
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.160 2.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-122.519 272.231
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -11.187.242
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 11.187.242
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -64.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.519 207.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.519 207.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 337.942 130.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 215.423 337.942
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 215.132 337.486
Diğer Alacaklar
5 165.864 22.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 143.646 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.218 22.353
Peşin Ödenmiş Giderler
7 189 748
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 12.921
Diğer Dönen Varlıklar
8 12.592 18.863
ARA TOPLAM
393.777 392.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
393.777 392.371
DURAN VARLIKLAR
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9 90
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 67 91
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76 181
TOPLAM VARLIKLAR
393.853 392.552
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
6 10.841 9.681
ARA TOPLAM
10.841 9.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.841 9.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.841 9.681
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
383.012 382.871
Ödenmiş Sermaye
10 200.000 200.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.145 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 173.726 -137
Net Dönem Karı veya Zararı
10 141 183.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
383.012 382.871
TOPLAM KAYNAKLAR
393.853 392.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -207 70 199.863 199.863
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10 70 -70 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 183.008 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -137 183.008 382.871 382.871
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -137 183.008 382.871 382.871
Transferler
10 9.145 173.863 -183.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 141 141 141
Dönem Karı (Zararı)
141 141 141
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 9.145 173.726 141 383.012 383.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
141 183.008
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141 183.008
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
141 183.008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027899
BIST