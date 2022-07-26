***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
26.07.2022 20:49
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 444.605.378 0 393.110.766 0
Satışların Maliyeti
11 -444.605.378 0 -393.110.766 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
301.905 0 219.456 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
11 301.905 219.456
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
301.905 0 219.456 0
BRÜT KAR (ZARAR)
301.905 0 219.456 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -178.495 -114.788 -96.569 -59.045
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 115.022 0 59.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.356 -75 -833 -41
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.054 159 122.054 159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.054 159 122.054 159
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.054 159 122.054 159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.508 -17 -30.553 -37
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-30.835 0 -30.835 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
327 -17 282 -37
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.546 142 91.501 122
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.546 142 91.501 122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.546 142 91.501 122
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
944.130 -127.054
Dönem Karı (Zararı)
91.546 142
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
947 -154
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-327 17
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.274 -171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
851.637 -127.042
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.080.721 -130.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
135.605 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
392.113.271 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
683.482 3.881
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
944.130 -127.054
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
944.130 -127.054
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
944.130 -127.054
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 215.423 337.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.159.553 210.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.157.988 215.132
Ticari Alacaklar
5 392.080.721 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 392.080.721 0
Diğer Alacaklar
5 34.870 165.864
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 143.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.870 22.218
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.491 189
Diğer Dönen Varlıklar
445 12.592
ARA TOPLAM
393.281.515 393.777
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
393.281.515 393.777
DURAN VARLIKLAR
Kullanım Hakkı Varlıkları
906 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 243 9
Ertelenmiş Vergi Varlığı
394 67
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.543 76
TOPLAM VARLIKLAR
393.283.058 393.853
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
392.081.641 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
920 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
920 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 392.080.721 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 392.080.721 0
Ticari Borçlar
5 32.550 0
Diğer Borçlar
7 95.379 10.841
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
568.095 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 30.835 0
ARA TOPLAM
392.808.500 10.841
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.808.500 10.841
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
392.808.500 10.841
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
474.558 383.012
Ödenmiş Sermaye
9 200.000 200.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 9.145 9.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 173.867 173.726
Net Dönem Karı veya Zararı
9 91.546 141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
474.558 383.012
TOPLAM KAYNAKLAR
393.283.058 393.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -137 183.008 382.871 382.871
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9 9.145 173.863 -183.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9 142 142 142
Dönem Karı (Zararı)
142 142 142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 9.145 173.726 142 383.013 383.013
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 9.145 173.726 141 383.012 383.012
Transferler
9 141 -141 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9 91.546 91.546 91.546
Dönem Karı (Zararı)
91.546 91.546 91.546
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 9.145 173.867 91.546 474.558 474.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.546 142 91.501 122
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.546 142 91.501 122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.546 142 91.501 122
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047914
BIST