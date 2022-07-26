***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 444.605.378 0 393.110.766 0Satışların Maliyeti11 -444.605.378 0 -393.110.766 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı301.905 0 219.456 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler11 301.905 219.456FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)301.905 0 219.456 0BRÜT KAR (ZARAR)301.905 0 219.456 0Genel Yönetim Giderleri12 -178.495 -114.788 -96.569 -59.045Pazarlama Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 115.022 0 59.245Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.356 -75 -833 -41Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.054 159 122.054 159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)122.054 159 122.054 159Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.054 159 122.054 159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.508 -17 -30.553 -37Dönem Vergi (Gideri) Geliri-30.835 0 -30.835 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri327 -17 282 -37SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)91.546 142 91.501 122DÖNEM KARI (ZARARI)91.546 142 91.501 122Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları91.546 142 91.501 122Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI944.130 -127.054Dönem Karı (Zararı)91.546 142Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler947 -154Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-327 17Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.274 -171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler851.637 -127.042Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-392.080.721 -130.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler135.605 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler392.113.271 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler683.482 3.881Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları944.130 -127.054YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)944.130 -127.054NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)944.130 -127.054DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 215.423 337.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.159.553 210.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.157.988 215.132Ticari Alacaklar5 392.080.721 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 392.080.721 0Diğer Alacaklar5 34.870 165.864İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 143.646İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.870 22.218Peşin Ödenmiş Giderler8 7.491 189Diğer Dönen Varlıklar445 12.592ARA TOPLAM393.281.515 393.777TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR393.281.515 393.777DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları906 0Peşin Ödenmiş Giderler8 243 9Ertelenmiş Vergi Varlığı394 67TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.543 76TOPLAM VARLIKLAR393.283.058 393.853KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar392.081.641 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar920 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar920 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 392.080.721 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 392.080.721 0Ticari Borçlar5 32.550 0Diğer Borçlar7 95.379 10.841Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)568.095 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 30.835 0ARA TOPLAM392.808.500 10.841TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER392.808.500 10.841UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER392.808.500 10.841ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar474.558 383.012Ödenmiş Sermaye9 200.000 200.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 9.145 9.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 173.867 173.726Net Dönem Karı veya Zararı9 91.546 141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR474.558 383.012TOPLAM KAYNAKLAR393.283.058 393.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 -137 183.008 382.871 382.871Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9 9.145 173.863 -183.008 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9 142 142 142Dönem Karı (Zararı)142 142 142Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000 9.145 173.726 142 383.013 383.013Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 9.145 173.726 141 383.012 383.012Transferler9 141 -141 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9 91.546 91.546 91.546Dönem Karı (Zararı)91.546 91.546 91.546Dönem Sonu Bakiyeler200.000 9.145 173.867 91.546 474.558 474.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)91.546 142 91.501 122DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.546 142 91.501 122Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları91.546 142 91.501 122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047914BIST