***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
18.06.2020 10:50
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
İhraç belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ek olarak: İhraç Belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851766
BIST
11:02112.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.186,19
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.247
En Düşük
111.117
11:026,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8599
En Düşük
6,8330
11:027,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7263
En Düşük
7,6835
11:02380,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,94
|Açılış
|: 380,97
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,21
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.038.810
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|162.466.001
|% 9,97
|
|DOAS
|16,36
|71.206.407
|% 9,95
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|GLRYH
|15,84
|32.045.023
|% -8,12
|
|RTALB
|37,14
|72.204.317
|% -7,34
|
|MNDRS
|3,17
|8.523.026
|% -5,09
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|TCELL
|16,20
|740.235.534
|% 9,76
|
|TTKOM
|8,07
|279.357.200
|% 4,94
|
|KARSN
|2,44
|219.445.573
|% 3,83
|
|EKGYO
|1,92
|185.722.605
|% 1,05
|
|ASELS
|31,96
|179.352.047
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,38
|169.447.434
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|185.722.605
|% 1,05
|
|KARSN
|2,44
|219.445.573
|% 3,83
|
|IEYHO
|0,87
|43.417.763
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,82
|137.870.656
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5622
|8,6052
|% -0,06
|
|Frank
|7,1861
|7,2294
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,47
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.491
|4,60
|
|Tam
|2.543
|2.556
|4,80
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|2,30
|
|Çeyrek
|621
|626
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,62
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,01
|