***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2021 09:20
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
İhraç belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ek olarak: İhraç Belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960342
BIST
10:361.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:368,3827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:369,8512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0420
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:36483,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,49
|Açılış
|: 483,21
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:36
|GESAN
|27,34
|178.476.340
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|85,00
|6.205.483
|% 9,25
|
|KLNMA
|21,42
|122.865
|% 6,57
|
|KTSKR
|57,25
|13.138.982
|% 6,02
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|AGYO
|4,28
|10.456.612
|% -5,93
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,64
|416.745.515
|% 0,94
|
|BRLSM
|12,66
|279.900.588
|% 4,54
|
|THYAO
|12,85
|200.566.321
|% 0,31
|
|GESAN
|27,34
|178.476.340
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,73
|156.510.052
|% 0,52
|
|GARAN
|9,64
|416.745.515
|% 0,94
|
|ODAS
|1,45
|56.483.030
|% 1,40
|
|YKBNK
|2,60
|67.586.583
|% 0,78
|
|MRGYO
|1,12
|27.544.274
|% 0,90
|
|PETKM
|6,11
|144.040.696
|% 1,16
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3786
|8,3827
|% -0,17
|
|Euro
|9,8362
|9,8512
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,4674
|11,5249
|% -0,22
|
|Frank
|9,1373
|9,1923
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2292
|2,2404
|% -0,12
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,21
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,25
|70,25
|-0,16
|