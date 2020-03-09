***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.03.2020 15:26
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VKŞ YKK_2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825417
BIST
15:47104.267
En Yüksek
|Değişim
|: -4,87%
|| -5.333,86
|Açılış
|: 106.540
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|Önceki Kapanış
|: 109.601
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106.585
En Düşük
104.046
15:476,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 6,1160
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
15:476,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
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|Açılış
|: 6,9700
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|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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7,1073
En Düşük
6,9145
15:47329,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,98
|Açılış
|: 329,71
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|Önceki Kapanış
|: 327,72
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339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.984.166
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,00
|10.072.119
|% 7,62
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.563.721
|% -14,93
|
|VAKKO
|5,19
|46.259.946
|% -13,93
|
|UTPYA
|4,34
|5.093.526
|% -13,72
|
|ARSAN
|4,30
|13.831.943
|% -13,65
|
|AYCES
|8,67
|995.725
|% -13,13
|
|THYAO
|10,65
|681.063.928
|% -4,40
|
|ASELS
|28,20
|474.241.090
|% -5,50
|
|GARAN
|9,49
|256.738.074
|% -5,38
|
|TUPRS
|93,25
|200.812.937
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,29
|182.081.636
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,27
|121.033.754
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,29
|182.081.636
|% -5,76
|
|ODAS
|1,93
|138.608.096
|% -6,76
|
|KARSN
|1,74
|114.969.875
|% -5,95
|
|THYAO
|10,65
|681.063.928
|% -4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9943
|8,0344
|% 1,06
|
|Frank
|6,5640
|6,6035
|% 1,64
|
|Riyal
|1,6243
|1,6325
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,72
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,16
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,88
|
|Çeyrek
|526
|537
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
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|B. Petrol
|35,01
|35,01
|-10,26
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