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***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.03.2020 15:26
GÜNCEL HABERLER



***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VKŞ YKK_2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825417


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Sterlin 7,9943 8,0344 % 1,06  
Frank 6,5640 6,6035 % 1,64  
Riyal 1,6243 1,6325 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 2,72  
Altın Gr. 329 329 1,16  
Cumhuriyet 2.188 2.221 20,00  
Tam 2.168 2.222 12,16  
Yarım 1.048 1.075 5,88  
Çeyrek 526 537 2,94  
Gümüş.Ons 16,85 16,88 -0,47  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,08  
B. Petrol 35,01 35,01 -10,26  
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