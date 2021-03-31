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***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.03.2021 21:34



***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VKŞ_YKK_2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922458


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