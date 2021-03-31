***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 VKŞ_YKK_2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922458BIST