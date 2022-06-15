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***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.06.2022 16:30
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VKS_YKK_2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037460


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Tam 6.732 6.835 47,00  
Yarım 3.305 3.343 23,00  
Çeyrek 1.655 1.671 11,00  
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