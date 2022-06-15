***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.06.2022 16:30
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VKS_YKK_2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037460
BIST
17:032.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,74
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
17:0317,2862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:0318,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:031.011,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.011,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:03
|TETMT
|243,40
|9.159.916
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.379.917
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.438.758
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|GLYHO
|3,55
|218.146.736
|% 9,91
|
|TSGYO
|4,45
|5.022.114
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.041.183
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,18
|4.131.254.018
|% 2,82
|
|EREGL
|30,08
|2.526.194.505
|% -1,12
|
|SASA
|44,96
|1.719.799.452
|% 0,90
|
|SISE
|21,80
|1.716.677.130
|% -0,64
|
|AKBNK
|8,69
|949.459.012
|% 3,08
|
|MARTI
|1,53
|360.659.941
|% 9,29
|
|TSKB
|2,10
|426.732.189
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|715.463.724
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,79
|629.670.462
|% -0,21
|
|DOHOL
|4,14
|530.014.525
|% 2,73
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2821
|17,2862
|% 0,13
|
|Euro
|18,0194
|18,0371
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8121
|20,9165
|% 0,75
|
|Frank
|17,2180
|17,3218
|% 0,26
|
|Riyal
|4,5931
|4,6161
|% 0,08
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|15,32
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.759
|6.861
|45,00
|
|Tam
|6.732
|6.835
|47,00
|
|Yarım
|3.305
|3.343
|23,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,29
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,52
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18RALYH
Yüzde 4.11 oranında artışla 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 886, 653 adet işlem
-
17:17LKMNH
Yüzde 6.67 oranında artışla 17.11 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 909 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 49 artarak (% 0.74 ) 2, 777
-
17:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MARTI, TSKB, YKBNK
-
17:16XU100
Endeks 2, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 28, 286.00 milyon TL de