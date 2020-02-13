***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
13.02.2020 16:18
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDQFVK82017 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Fiyatı güncellendi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Kurucu QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 180
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %4,9315
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %10,00
Satış Şekli
16:53120.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 442,22
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:536,0623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:536,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:53306,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,24
|Açılış
|: 306,90
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.981.026
|% 19,82
|
|ARDYZ
|15,70
|223.639.526
|% 19,21
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.417.240
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.572.837
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|QNBFB
|53,00
|1.582.643
|% -7,02
|
|THYAO
|15,06
|2.109.009.940
|% 1,62
|
|ASELS
|28,32
|1.287.345.126
|% 1,14
|
|TSPOR
|4,45
|819.656.272
|% 12,66
|
|TUPRS
|112,50
|635.697.119
|% -2,17
|
|SASA
|10,42
|534.163.948
|% 9,11
|
|TSPOR
|4,45
|819.656.272
|% 12,66
|
|ISGYO
|2,02
|339.861.704
|% 5,76
|
|GSRAY
|2,38
|338.780.447
|% 2,59
|
|THYAO
|15,06
|2.109.009.940
|% 1,62
|
|IHLGM
|1,37
|169.955.091
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8787
|7,9182
|% 0,86
|
|Frank
|6,1686
|6,2058
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6118
|1,6198
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|8,32
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,83
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,69
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,17
|