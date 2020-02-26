***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDQFVK82025 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.Kaynak Kuruluş QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.Kurucu QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.08.2020Vade (Gün Sayısı) 180Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %4,6356Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %9,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDQFVK82025Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.950.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 4,6356Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 134.950.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarQNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı 134.950.000 TL tutarlı, TRDQFVK82025 ISIN Kodlu, 180 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı, yurtiçi kira sertifikamızın nitelikli yatırımcılara (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821730BIST