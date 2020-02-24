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***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2020 15:15
GÜNCEL HABERLER



***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO:215/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
İnternet Adresi http://www.qnbfv.com/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@qnbfv.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 215/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL (212) 336 70 00 (212) 282 22 50

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT YURDALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
KÖKSAL ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ESEN PAMİR KARAGÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT NEDİM ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT YURDALAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KÖKSAL ÇOBAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821149


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OZBAL 2,25 14.478.646 % 11,94  
YBTAS 5.656,70 220.611 % 10,00  
YONGA 11,28 69.846 % 9,94  
BALAT 2,06 521.411 % 9,57  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9207 7,9604 % 0,61  
Frank 6,2575 6,2952 % 0,90  
Riyal 1,6358 1,6440 % 1,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 32,91  
Altın Gr. 332 332 9,96  
Cumhuriyet 2.207 2.241 75,00  
Tam 2.196 2.251 68,67  
Yarım 1.061 1.089 33,22  
Çeyrek 532 544 16,60  
Gümüş.Ons 18,70 18,74 0,21  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,08  
B. Petrol 55,68 55,68 -2,26  
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