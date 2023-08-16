***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2023 11:05
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT YURDALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
KÖKSAL ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ESEN PAMİR KARAGÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT NEDİM ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP AYDIN DEMİRKIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185928
BIST
'
13:287.683
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,62
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2827,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0066
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2829,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0620
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:281.658,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.658,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:26
|COSMO
|146,30
|28.502.164
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|133.172.062
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.399.977
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.567.226
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.050.022
|% -9,94
|
|ADESE
|2,01
|555.820.925
|% -9,46
|
|GESAN
|94,70
|3.168.193.231
|% -8,33
|
|TUPRS
|119,20
|4.507.734.231
|% 4,20
|
|ASTOR
|135,40
|3.960.289.904
|% -2,87
|
|THYAO
|257,00
|3.786.695.731
|% -1,04
|
|KRDMD
|26,60
|3.205.021.161
|% 4,89
|
|GESAN
|94,70
|3.168.193.231
|% -8,33
|
|ZOREN
|5,20
|1.791.691.286
|% 4,42
|
|ADESE
|2,01
|555.820.925
|% -9,46
|
|YKBNK
|16,47
|2.917.785.602
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,72
|1.329.894.664
|% 2,23
|
|KRDMD
|26,60
|3.205.021.161
|% 4,89
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0558
|27,0613
|% 0,02
|
|Euro
|29,5544
|29,5730
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3950
|34,5675
|% 0,46
|
|Frank
|30,6820
|30,8668
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1938
|7,2299
|% 0,11
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|5,38
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.097
|11.165
|-19,00
|
|Yarım
|5.566
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,20
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,03
|