***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.05.2022 18:15
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/01/2022
Karar Sayısı
2022 2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KARAR TARİHİ: 28.01.2022
KARAR SAYISI: 2022 / 2
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II 4 1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Borsa İstanbul A.Ş.
İSTANBUL
Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihi itibarı ile SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28/02/2022 tarihli 2022/2 sayılı kararı ile onaylanan mali tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen Mali Tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda ve faaliyet raporunda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
· Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı
hususlarını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Köksal ÇOBAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027904
BIST