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***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

24.02.2020 15:15
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***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 07.03.2019 tarih ve 13/307 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 200.000.000.-TL (İkiyüzMilyonTürkLirası) tutarında ve 180 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821150


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OZBAL 2,26 13.164.144 % 12,44  
IPEKE 10,82 818.715.083 % 10,97  
YBTAS 5.656,70 220.611 % 10,00  
YONGA 11,28 69.846 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9125 7,9522 % 0,51  
Frank 6,2547 6,2924 % 0,85  
Riyal 1,6353 1,6435 % 1,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.680 35,98  
Altın Gr. 332 332 10,35  
Cumhuriyet 2.208 2.242 76,00  
Tam 2.194 2.249 66,32  
Yarım 1.060 1.088 32,08  
Çeyrek 532 544 16,03  
Gümüş.Ons 18,74 18,78 0,25  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,09  
B. Petrol 55,70 55,70 -2,24  
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