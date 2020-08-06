***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.08.2020 13:45
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 22..04.2020 tarih ve 26/535 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve 184 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865968
BIST
16:371.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,09%
|| -44,61
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.094
En Düşük
1.038
16:377,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,2295
|Açılış
|: 7,4550
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|Önceki Kapanış
|: 7,1540
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7,2970
En Düşük
7,0287
16:378,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 0,2840
|Açılış
|: 8,7700
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|Önceki Kapanış
|: 8,4550
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8,6718
En Düşük
8,3315
16:37482,23
En Yüksek
|Değişim
|: 4,43%
|| 20,44
|Açılış
|: 482,23
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
482,36
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.974.193
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.556.724
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.393
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.366.440
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.635
|% 9,91
|
|FLAP
|3,51
|21.161.191
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.155.220
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.855.655
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,95
|1.967.931.367
|% -6,70
|
|GARAN
|6,58
|1.210.284.515
|% -2,95
|
|SISE
|5,90
|984.626.895
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,78
|960.722.971
|% -4,78
|
|ASELS
|15,79
|881.476.221
|% -6,24
|
|EKGYO
|1,95
|1.967.931.367
|% -6,70
|
|ODAS
|2,16
|549.498.035
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|447.568.507
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,78
|960.722.971
|% -4,78
|
|TRKCM
|3,77
|749.297.783
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5669
|9,6149
|% 3,84
|
|Frank
|7,9880
|8,0361
|% 3,40
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|19,79
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,48
|
|B. Petrol
|45,54
|45,54
|0,35
|
Seans Raporu
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 74 kaybederek (% -3.37 ) 967
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, DENGE, ISBIR, BRKO, MEGAP, YBTAS, HALKS, YONGA, KSTUR, UFUK
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16:48MAALT
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 98.50 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 355 adet işlem