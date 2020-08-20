***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.08.2020 15:05
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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18/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 22..04.2020 tarih ve 26/535 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 150.000.000.-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve 154 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870357
BIST
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|Değişim
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|| 1,08
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1.132
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:508,7114
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|4,40
|63.482.201
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.590.990
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.483.629
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.453.485
|% 10,00
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|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
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|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|63.730.534
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|173.871.978
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|32.363.670
|% -9,95
|
|TUPRS
|91,75
|4.040.440.374
|% 6,75
|
|PETKM
|4,65
|3.928.018.239
|% 9,93
|
|GARAN
|7,16
|1.033.225.445
|% -1,65
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,03
|829.073.569
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.928.018.239
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|829.073.569
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|645.234.179
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|605.055.332
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,54
|258.374.728
|% 2,67
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3478
|7,3501
|% 0,84
|
|Euro
|8,7050
|8,7114
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,6343
|9,6826
|% 1,13
|
|Frank
|8,0451
|8,0935
|% 1,34
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,76
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|16,18
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,49
|
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