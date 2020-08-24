***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.08.2020 14:51
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
‘'Şirketimiz tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde talep toplaması ve 24 Ağustos 2020 tarihinde vade başlangıcı olacak şekilde gerçekleştirileceği duyurulan, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 150.000.000.-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve 154 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı iptal edilmiştir''
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870858
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3854
En Düşük
7,2756
18:058,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0802
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 458,12
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3771
|7,3864
|% 0,68
|
|Euro
|8,7086
|8,7180
|% 0,92
|
|Sterlin
|9,6178
|9,6660
|% 0,45
|
|Frank
|8,0694
|8,1180
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9618
|1,9716
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-9,64
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|45,53
|45,53
|0,60
|