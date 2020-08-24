***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar‘'Şirketimiz tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde talep toplaması ve 24 Ağustos 2020 tarihinde vade başlangıcı olacak şekilde gerçekleştirileceği duyurulan, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 150.000.000.-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve 154 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı iptal edilmiştir''Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870858BIST