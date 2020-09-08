***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.09.2020 15:04
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
‘'Şirketimiz tarafından 7 Ağustos 2020 tarihinde talep toplaması ve 10 Ağustos 2020 tarihinde vade başlangıcı olacak şekilde gerçekleştirileceği duyurulan, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve 184 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı iptal edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873949
BIST
14:561.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,82
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.087
14:567,4859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
14:568,8242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
14:56460,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,33
|Açılış
|: 460,99
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler14:56
|DAGHL
|7,04
|10.324.088
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.663.953
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.708.847
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|111.234.234
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.097.106
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.323.781
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,29
|881.221.220
|% 8,33
|
|TSPOR
|6,33
|661.816.262
|% 6,93
|
|BJKAS
|3,91
|518.851.392
|% 6,83
|
|FENER
|44,36
|471.479.301
|% 8,94
|
|RTALB
|58,85
|409.768.382
|% -1,42
|
|EKGYO
|1,80
|381.184.278
|% -1,10
|
|GSRAY
|4,29
|881.221.220
|% 8,33
|
|BJKAS
|3,91
|518.851.392
|% 6,83
|
|KRDMD
|2,96
|324.771.462
|% -1,99
|
|IHLAS
|0,92
|99.441.101
|% 0,00
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4825
|7,4859
|% 0,42
|
|Euro
|8,8188
|8,8242
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7374
|9,7862
|% -0,45
|
|Frank
|8,1325
|8,1815
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9901
|2,0001
|% 0,48
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-17,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.054
|3.130
|-5,72
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-2,77
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,39
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
Seans Raporu
14:56
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15:06XU030
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