***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.09.2020 15:04
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
‘'Şirketimiz tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde talep toplaması ve 24 Ağustos 2020 tarihinde vade başlangıcı olacak şekilde gerçekleştirileceği duyurulan, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 150.000.000.-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve 154 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı iptal edilmiştir''
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873950
BIST
15:291.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,47
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:297,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:298,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:29461,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:29
|DAGHL
|7,04
|10.377.733
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.921.542
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|129.135.320
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.267.318
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,30
|1.039.295.672
|% 8,59
|
|TSPOR
|6,35
|784.459.522
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|623.094.872
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,94
|595.531.625
|% 7,65
|
|RTALB
|59,10
|440.677.457
|% -1,01
|
|GSRAY
|4,30
|1.039.295.672
|% 8,59
|
|EKGYO
|1,81
|430.358.873
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,94
|595.531.625
|% 7,65
|
|TSPOR
|6,35
|784.459.522
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,92
|109.200.407
|% 0,00
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4840
|7,4870
|% 0,44
|
|Euro
|8,8294
|8,8369
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7325
|9,7813
|% -0,50
|
|Frank
|8,1272
|8,1761
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9896
|1,9995
|% 0,45
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-11,39
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.055
|3.131
|-4,89
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-2,37
|
|Çeyrek
|741
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-1,65
|
Seans Raporu
15:29
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, PETKM
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.82 ) 999
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15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SUMAS, ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, IHYAY, MMCAS, TKURU, YONGA
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15:41
KLGYO, ICBCT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:41
YKGYO, BFREN, GUSGR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında