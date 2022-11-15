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***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu

15.11.2022 11:08
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgili mevzuat kapsımında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079957


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,04% |  1,71
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Önceki Kapanış :  4.570  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 22,22 132.770.553 % 10,00  
SMRTG 128,80 34.829.323 % 9,99  
KARSN 12,24 666.785.461 % 9,97  
MIATK 130,40 37.156.698 % 9,95  
AKENR 5,32 34.493.700 % 9,92  
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12:23 Alış Satış %  
Dolar 18,6068 18,6100 % 0,03  
Euro 19,3421 19,3561 % 0,71  
Sterlin 21,9518 22,0619 % 0,68  
Frank 19,7058 19,8245 % 0,28  
Riyal 4,9363 4,9610 % 0,03  
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12:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 1,97  
Altın Gr. 1.062 1.063 2,48  
Cumhuriyet 7.077 7.184 63,00  
Tam 7.043 7.159 25,00  
Yarım 3.420 3.500 12,00  
Çeyrek 1.710 1.750 7,00  
Gümüş.Ons 21,93 21,96 -0,03  
Gümüş Gr. 13,16 13,17 0,02  
B. Petrol 92,19 92,19 -0,95  
Seans Raporu 12:23
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