***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQUAGR.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz]QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Miktar: 24.000.000 TL nominal, Aracı: IYF,Kapanış Tarihi: 06.04.2021, Fiyat: 16,46 TLHalka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923639BIST