***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
28.07.2021 15:53
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Demireks Seramik Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Seramik, teknik granit ve yapı malzemeleri ihracat, ithalat ve dış ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.07.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.000,00 TL
Toplam Tutar
100.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,013
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,014
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yurt dışı pazarların genişletilmesi ve yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan edinim
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yurt dışı pazarların genişletilmesi ve yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla 1.000.000,00 TL ödenmiş sermayeli Demireks Seramik Ticaret A.Ş. ünvanlı yeni kurulan tüzel kişi şirketin %10 hissesine 100.000,00 TL karşılığında iştirak etme kararı almıştır.
Demireks Seramik Ticaret A.Ş. 28 Temmuz 2021 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952250
BIST