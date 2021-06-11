***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.06.2021 13:51
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Aç Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 07.05.2021
Genel Kurul Tarihi 10.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres Ladonia Hotels Adakule Bayraklıdede Mah. Gazibeğendi Cad. No:17 Kuşadası/Aydın
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 QUA 2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.
2) 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
3) 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
4) 2020 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
5) Yönetim Kurulu 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edildi.
6) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karından 120.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına ilişkin kararı, müzakere edildi ve onaylandı,
7) 2021 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylandı,
8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri belirlendi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği ve miktarları kararlaştırıldı,
9) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınır belirlendi, 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı, 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
12) Dilek, temenniler ve kapanış.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Tutanak_KVK Kapsamında.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 Genel Kurul Hazirun Listesi_KVK Kapsamında.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 11.06.2021 tarihinde T.C. Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup ilana gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941959
BIST