***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Tarihi 12.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2022Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe KUŞADASIAdres Ladonia Hotels Adakule Bayraklıdede Mah. Gazibeğendi Cad. No:17 Kuşadası/AydınGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi3 - 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi9 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi10 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması11 - Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması12 - Ücretlendirme Politikası'nın görüşülerek onaylanması13 - Bilgilendirme Politikası'nın görüşülerek onaylanması14 - İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler Prosedürü'nün görüşülerek onaylanması15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi18 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi20 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Qua Granite 2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Qua Granite 2021 Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2022 tarihli toplantısında Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Mayıs 2022 Perşembe günü, saat 11:00'de işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ladonia Hotels Adakule Bayraklıdede Mah. Gazibeğendi Cad. No:17 Kuşadası/Aydın adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020842BIST