***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.06.2022 20:20
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (27.06.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039573
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
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|Önceki Kapanış
|: 2.554
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2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5477
En Yüksek
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|: -1,99%
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|Açılış
|: 16,6200
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|Önceki Kapanış
|: 16,9500
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En Düşük
16,0773
18:0517,5479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
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|Açılış
|: 17,5600
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|Önceki Kapanış
|: 17,8650
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17,8485
En Düşük
17,0117
18:05968,92
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -23,18
|Açılış
|: 968,92
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|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5492
|16,5606
|% -1,92
|
|Euro
|17,4872
|17,5584
|% -1,51
|
|Sterlin
|20,2427
|20,3442
|% -2,00
|
|Frank
|17,2416
|17,3454
|% -1,75
|
|Riyal
|4,3970
|4,4191
|% -1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-4,48
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-23,85
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.429
|6.590
|-272,00
|
|Yarım
|3.156
|3.223
|-133,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,08
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KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem