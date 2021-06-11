***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.06.2021 10:34
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Kararının Genel Kurulda Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
11:501.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:508,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0807
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:5010,1608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1168
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:50508,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,96
|Açılış
|: 508,21
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:50
|OYYAT
|22,54
|146.832.073
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LUKSK
|53,60
|12.688.083
|% 7,50
|
|PEGYO
|1,50
|34.506.455
|% 7,14
|
|LINK
|34,64
|14.678.548
|% 6,85
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.478.398
|% -9,97
|
|TKURU
|159,40
|2.774.656
|% -9,02
|
|SKTAS
|4,52
|11.919.179
|% -6,80
|
|ATATP
|29,50
|46.327.086
|% -6,70
|
|GARAN
|8,51
|584.145.692
|% 0,35
|
|THYAO
|14,62
|563.015.010
|% 1,32
|
|ASELS
|15,90
|352.613.292
|% 1,27
|
|FENER
|37,42
|332.576.691
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,14
|294.371.152
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,14
|294.371.152
|% -0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|164.586.993
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|208.489.986
|% 0,87
|
|GARAN
|8,51
|584.145.692
|% 0,35
|
|TSKB
|1,41
|80.841.407
|% 0,71
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3449
|8,3472
|% -0,96
|
|Euro
|10,1539
|10,1608
|% -1,14
|
|Sterlin
|11,7745
|11,8335
|% -1,16
|
|Frank
|9,2752
|9,3311
|% -1,15
|
|Riyal
|2,2171
|2,2282
|% -1,05
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-2,86
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.409
|-44,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|-46,59
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|-22,54
|
|Çeyrek
|811
|829
|-11,27
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,21
|