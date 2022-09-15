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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

15.09.2022 19:13
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

Düzeltme Nedeni Vade farkı gelirleri, Hizmet gelirleri, Fiyat farkı gelirleri ve Kira gelirleri tabloya eklenmiştir

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 3,89
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 484.252.874
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 1.153.478.560

1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 3,63 15.330.050 % 10,00  
GLBMD 13,09 35.231.384 % 10,00  
ALMAD 3,53 23.442.607 % 9,97  
ORCAY 27,38 142.509.879 % 9,96  
VERTU 30,04 141.058.962 % 9,96  
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17:57 Alış Satış %  
Dolar 18,2751 18,2887 % 0,13  
Euro 18,3338 18,3440 % 0,43  
Sterlin 20,8581 20,9627 % -0,15  
Frank 18,9323 19,0464 % 0,05  
Riyal 4,8509 4,8752 % 0,04  
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17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 12,48  
Altın Gr. 987 987 8,72  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.695 6.773 61,00  
Yarım 3.262 3.311 30,00  
Çeyrek 1.636 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,41 19,43 0,24  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 0,17  
B. Petrol 91,66 91,66 0,80  
Seans Raporu 17:57
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