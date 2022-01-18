***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2022 09:52
ildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kredi derecelendirme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 12.01.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994827
BIST
10:072.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,42
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.077
10:0713,4584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0209
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5307
En Düşük
13,4068
10:0715,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4331
En Düşük
15,3044
10:07789,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 3,85
|Açılış
|: 789,97
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
784,12
BIST En Aktif Hisseler10:07
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|TETMT
|459,50
|4.371.810
|% 6,91
|
|AYCES
|73,00
|1.499.532
|% 5,80
|
|YYAPI
|1,09
|2.154.556
|% 4,81
|
|VAKKO
|11,19
|4.184.810
|% 4,00
|
|AKFGY
|7,19
|2.463.920
|% -9,90
|
|PKENT
|351,10
|562.986
|% -3,97
|
|PRKAB
|54,35
|1.827.633
|% -2,95
|
|DOBUR
|100,10
|161.728
|% -2,82
|
|PSDTC
|28,92
|659.001
|% -2,03
|
|AKBNK
|7,75
|59.551.600
|% 0,00
|
|THYAO
|28,32
|45.543.802
|% 0,14
|
|KRDMD
|12,78
|36.628.813
|% 0,16
|
|PETKM
|9,64
|32.785.773
|% 0,21
|
|MAGEN
|9,65
|28.085.993
|% 0,10
|
|ODAS
|1,45
|15.759.112
|% 1,40
|
|AKBNK
|7,75
|59.551.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|19.021.845
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,17
|17.121.311
|% 0,96
|
|YKBNK
|4,00
|16.750.678
|% -0,74
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4471
|13,4584
|% 0,16
|
|Euro
|15,3231
|15,3425
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,3964
|18,4886
|% 0,65
|
|Frank
|14,7246
|14,8133
|% 0,60
|
|Riyal
|3,5947
|3,6128
|% 0,69
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-1,80
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,34
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,03
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|1,33
|