***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









ildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kredi derecelendirme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 12.01.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994827BIST