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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.01.2022 09:52
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

ildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kredi derecelendirme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 12.01.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994827


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UZERB 81,45 912.159 % 9,99  
TETMT 459,50 4.371.810 % 6,91  
AYCES 73,00 1.499.532 % 5,80  
YYAPI 1,09 2.154.556 % 4,81  
VAKKO 11,19 4.184.810 % 4,00  
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10:07 Alış Satış %  
Dolar 13,4471 13,4584 % 0,16  
Euro 15,3231 15,3425 % 0,05  
Sterlin 18,3964 18,4886 % 0,65  
Frank 14,7246 14,8133 % 0,60  
Riyal 3,5947 3,6128 % 0,69  
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10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 -1,80  
Altın Gr. 789 789 3,34  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 -0,03  
Gümüş Gr. 9,98 10,00 0,03  
B. Petrol 87,81 87,81 1,33  
Seans Raporu 10:07
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