Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2021 20:22



***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranının optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020'de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılı sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasiteli toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmıştır. Yatırımımız ile ilgili olarak inşaat çalışmaları %90 oranda tamamlanmış, yatırıma konu olan makineler teslim alınmaya başlanarak fabrika binası içerisine taşınmıştır. Yatırımımızın ilk fazının montaj çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, sırasıyla montajı tamamlanacak olan değirmenler, sır hazırlama üniteleri, masse hazırlama üniteleri, presler ve fırınlar, Eylül ayında mevcut hatlarımızdan besleme yapılarak test edilmeye başlanacaktır. Halka arz izahnamesinde yatırımın ilk fazının Eylül ayında devreye girmesi öngörülürken, test süreçlerinin devam edecek olması sebebiyle Ekim ayı sonuna kadar tüm üretim departmanlarının testlerinin tamamlanması ve Kasım ayı içerisinde ilk faz yatırımının tam olarak faaliyete alınması öngörülmektedir. 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 08.03.2021 tarihli fiyat tespit raporunda, 2021 yılı varsayımları yapılırken, yatırımlarımızın ilk fazından gelecek satış ve karlılık katkısı muhafazakar olmak adına çok sınırlı tutulmuştur. Yapılmakta olan büyük çaplı kapasite artırım yatırımının test süreçlerindeki uzamanın mevcut durum itibarıyla tam kapasite ile üretim gerçekleştirilen şirketimiz faaliyet ve öngörülerine herhangi bir negatif etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte 2021 yılının ilk 6 ayında, gerek hasılat gerekse de kar marjları beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, yılın ikinci yarısında da yıl sonu beklentilerinin üzerinde bir performans ile kapatılması öngörülmektedir. Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve yeni üretim kapasitesinin devreye alınmasına ilişkin olarak bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.  Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962911


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:411.443
Değişim :  0,66% |  9,47
Açılış :  1.431  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.446 En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 14,33 159.168.066 % 9,98  
YEOTK 32,20 73.042.770 % 9,97  
KTSKR 87,35 42.634.838 % 9,94  
OYLUM 5,54 31.222.499 % 9,92  
PENTA 101,00 10.377.847 % 9,90  
daha fazla
15:41 Alış Satış %  
Dolar 8,4658 8,4687 % 0,08  
Euro 10,0246 10,0316 % 0,15  
Sterlin 11,6783 11,7368 % 0,54  
Frank 9,1884 9,2437 % 0,56  
Riyal 2,2519 2,2631 % 0,13  
daha fazla
15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 5,14  
Altın Gr. 489 489 2,28  
Cumhuriyet 3.240 3.289 20,00  
Tam 3.220 3.301 14,59  
Yarım 1.556 1.597 7,06  
Çeyrek 781 798 3,52  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 0,20  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,07  
B. Petrol 72,51 72,51 -0,09  
Seans Raporu 15:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru