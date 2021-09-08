***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranının optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020'de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılı sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasiteli toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmıştır. Yatırımımız ile ilgili olarak inşaat çalışmaları %90 oranda tamamlanmış, yatırıma konu olan makineler teslim alınmaya başlanarak fabrika binası içerisine taşınmıştır. Yatırımımızın ilk fazının montaj çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, sırasıyla montajı tamamlanacak olan değirmenler, sır hazırlama üniteleri, masse hazırlama üniteleri, presler ve fırınlar, Eylül ayında mevcut hatlarımızdan besleme yapılarak test edilmeye başlanacaktır. Halka arz izahnamesinde yatırımın ilk fazının Eylül ayında devreye girmesi öngörülürken, test süreçlerinin devam edecek olması sebebiyle Ekim ayı sonuna kadar tüm üretim departmanlarının testlerinin tamamlanması ve Kasım ayı içerisinde ilk faz yatırımının tam olarak faaliyete alınması öngörülmektedir. 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 08.03.2021 tarihli fiyat tespit raporunda, 2021 yılı varsayımları yapılırken, yatırımlarımızın ilk fazından gelecek satış ve karlılık katkısı muhafazakar olmak adına çok sınırlı tutulmuştur. Yapılmakta olan büyük çaplı kapasite artırım yatırımının test süreçlerindeki uzamanın mevcut durum itibarıyla tam kapasite ile üretim gerçekleştirilen şirketimiz faaliyet ve öngörülerine herhangi bir negatif etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte 2021 yılının ilk 6 ayında, gerek hasılat gerekse de kar marjları beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, yılın ikinci yarısında da yıl sonu beklentilerinin üzerinde bir performans ile kapatılması öngörülmektedir. Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve yeni üretim kapasitesinin devreye alınmasına ilişkin olarak bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962911BIST