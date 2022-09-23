***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.09.2022 17:19
1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 6,7315 4.055.728,75 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 60.250.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) 20.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFQAGR92216 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 23.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064986
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0940
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1381
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,10
|Açılış
|: 974,41
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3966
|18,4230
|% 0,57
|
|Euro
|17,8764
|17,8953
|% -0,81
|
|Sterlin
|19,9985
|20,0988
|% -2,67
|
|Frank
|18,7060
|18,8187
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8779
|4,9024
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,15
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,90
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.651
|6.773
|11,00
|
|Yarım
|3.234
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,40
|
|B. Petrol
|85,65
|85,65
|-4,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem