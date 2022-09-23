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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2022 17:19
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemle

1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 6,7315 4.055.728,75 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 60.250.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) 20.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFQAGR92216 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 23.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064986


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ULKER 21,78 149.871.752 % 10,00  
KRPLS 7,37 191.616.151 % 10,00  
PCILT 17,76 49.998.747 % 9,97  
VESTL 35,76 1.218.440.950 % 9,96  
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Altın Gr. 974 974 -9,90  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.651 6.773 11,00  
Yarım 3.234 3.302 1,00  
Çeyrek 1.622 1.651 1,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,92 -0,72  
Gümüş Gr. 11,16 11,17 -0,40  
B. Petrol 85,65 85,65 -4,81  
Seans Raporu 18:05
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