***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
13.10.2021 18:42
0,024 12,154 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 20.09.2021 807.539 0,336 12,02 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.09.2021 22.902 0,01 12,1 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 24.09.2021 162.903 0,068 12,75 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 28.09.2021 1.175.103 0,49 13,068 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.10.2021 174.230 0,073 12,75 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 12.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTUR
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 13.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTUR
Ek Açıklamalar
29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.10.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 13.10.2021 tarihinde 11,01 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.520.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,467)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970455
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,0767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
18:0510,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0951
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
18:05523,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 11,79
|Açılış
|: 523,18
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,91
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0683
|9,0767
|% 0,46
|
|Euro
|10,5041
|10,5263
|% 0,91
|
|Sterlin
|12,3426
|12,4045
|% 0,84
|
|Frank
|9,7650
|9,8238
|% 1,00
|
|Riyal
|2,4108
|2,4229
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|33,55
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,79
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,22
|