***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









0,024 12,154 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 20.09.2021 807.539 0,336 12,02 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 21.09.2021 22.902 0,01 12,1 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 24.09.2021 162.903 0,068 12,75 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 28.09.2021 1.175.103 0,49 13,068 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 01.10.2021 174.230 0,073 12,75 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 12.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTURB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 13.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTUREk Açıklamalar29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.10.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 13.10.2021 tarihinde 11,01 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.520.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,467)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970455BIST