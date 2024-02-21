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***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

21.02.2024 18:12
***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251142


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9995 31,0064 % 0,31  
Euro 33,5318 33,5438 % 0,29  
Sterlin 38,9888 39,1843 % 0,21  
Frank 35,0748 35,2861 % 0,41  
Riyal 8,2423 8,2837 % 0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,82 22,85 % 0,66  
Platin 883,54 886,22 % 0,66  
Paladyum 938,86 942,98 % 0,66  
Brent Pet. 82,94 82,94 % 0,66  
Altın Ons 2.023,04 2.023,40 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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