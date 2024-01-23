***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Halka Arzetmeksizin Nitelikli Yatırımcılara 880,000,000 TL nominal tutara kadar Finansman Bonosu ihraç talebi Sermaye Piyasası Kurulunun 18.01.2024 tarih ve 04/81 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Ekleri ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242168BIST