***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 04.12.2023 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştırYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz 28.11.2023 tarihli ve 2023/10 sayılı Yönetim Kurulunda alınan karara istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 04.12.2023 tarihinde başvuruulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225838BIST