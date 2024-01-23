***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 880.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 4/81 sayılı toplantısında 880.000.000 TL nominal tutara kadar onaylanmıştur. Başvuru Formu ile Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Ekleri.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242148BIST