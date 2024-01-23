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***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.01.2024 11:13
***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 880.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 4/81 sayılı toplantısında 880.000.000 TL nominal tutara kadar onaylanmıştur. Başvuru Formu ile Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Ekleri.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242148


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