***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2024İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurtiçinde halka arzetmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273874BIST