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***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.04.2024 17:15
***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arzetmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273874


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KTLEV 155,20 295.095.503 % 9,99  
ATATP 142,00 231.710.347 % 9,99  
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Platin 951,77 953,51 % 0,66  
Paladyum 1.037,84 1.040,20 % 0,66  
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Altın Ons 2.384,19 2.384,54 % 0,66  
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