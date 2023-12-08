***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 8 Aralık 2023 tarihinde şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "TR BBB+", kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "TR A2" ve görünümünü "Durağan" olarak belirtmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224139BIST