***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.04.2024 10:19
***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 2 Nisan 2024 tarihinde şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "", kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "" olarak teyit etmiş, "Durağan" olan görünümünü "" olarak revize etmiştir. TR BBB+
TR A2
Pozitif
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265536
BIST
'
13:439.174
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 16,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:4332,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0507
|Açılış
|: 32,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:4334,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:432.341,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,57
|Açılış
|: 2.341,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:41
|FMIZP
|371,25
|99.357.559
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|39.026.088
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|227.371.183
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.225.436
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.447.735
|% -9,96
|
|POLHO
|15,04
|290.005.944
|% -9,94
|
|SELVA
|15,50
|275.829.964
|% -9,09
|
|SEKUR
|13,60
|31.905.600
|% -7,17
|
|THYAO
|304,25
|5.304.745.308
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,72
|3.515.303.222
|% 1,82
|
|YKBNK
|29,22
|3.020.636.046
|% 2,81
|
|AKBNK
|48,54
|2.950.148.687
|% 1,55
|
|KCHOL
|213,80
|2.199.167.424
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,72
|3.515.303.222
|% 1,82
|
|DZGYO
|4,61
|1.471.421.735
|% 1,10
|
|ZOREN
|6,11
|1.421.777.874
|% -0,33
|
|YKBNK
|29,22
|3.020.636.046
|% 2,81
|
|EKGYO
|9,23
|675.721.800
|% -0,22
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2138
|32,2240
|% 0,14
|
|Euro
|34,6295
|34,6639
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5564
|35,7346
|% -0,05
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,64
|25,68
|% 0,66
|
|Platin
|917,62
|918,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,04
|1.029,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,94
|88,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.263,43
|2.263,77
|% 0,66
|