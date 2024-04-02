***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 2 Nisan 2024 tarihinde şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "", kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "" olarak teyit etmiş, "Durağan" olan görünümünü "" olarak revize etmiştir. TR BBB+TR A2Pozitifhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265536BIST