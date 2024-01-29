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***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.01.2024 16:33
***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Borçlanma Aracı 13.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 25.01.2024 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası Kesain Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bonu 350000000 TRY Yurtiçi 28.09.2023 28.09.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 880000000 TRY Yurtiçi 18.01.2024 18.01.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243294


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 57,20 27.224.857 % 10,00  
POLTK 19.197,50 152.342.963 % 10,00  
YONGA 49,50 1.422.486 % 10,00  
YAYLA 12,43 65.324.856 % 10,00  
SEKUR 10,02 16.651.892 % 9,99  
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17:43 Alış Satış %  
Dolar 30,3454 30,3516 % 0,84  
Euro 32,8151 32,8264 % 0,36  
Sterlin 38,3678 38,5602 % 0,65  
Frank 34,9640 35,1746 % 0,77  
Riyal 8,0685 8,1090 % 0,83  
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17:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,81 % 0,66  
Platin 922,36 924,72 % 0,66  
Paladyum 968,36 973,05 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.022,94 2.023,25 % 0,66  
Seans Raporu 17:43
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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