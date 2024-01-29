***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QUFIN*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBorçlanma Aracı 13.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı 25.01.2024 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası Kesain Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bonu 350000000 TRY Yurtiçi 28.09.2023 28.09.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 880000000 TRY Yurtiçi 18.01.2024 18.01.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243294BIST