Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QUXXX*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi

17.10.2023 16:30
***QUXXX*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi


***QUXXX*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207189


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:438.037
Değişim :  1,29% |  102,66
Açılış :  7.963  
Önceki Kapanış :  7.935  
En Düşük
7.908 En Yüksek
8.061
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNLU 23,10 67.441.918 % 10,00  
INGRM 375,10 72.853.804 % 10,00  
IHYAY 2,31 41.148.703 % 10,00  
MIPAZ 48,18 50.998.266 % 10,00  
MAALT 1.090,50 10.340.121 % 10,00  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Dolar 27,9152 27,9216 % 0,31  
Euro 29,4729 29,4841 % 0,18  
Sterlin 33,8382 34,0079 % -0,11  
Frank 30,8348 31,0206 % 0,21  
Riyal 7,4235 7,4607 % 0,43  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 3,70  
Altın Gr. 1.727 1.727 9,78  
Cumhuriyet 11.931 12.112 83,00  
Tam 11.673 11.760 52,00  
Yarım 5.855 5.903 26,00  
Çeyrek 2.918 2.951 13,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 0,11  
Gümüş Gr. 20,34 20,36 0,13  
B. Petrol 89,56 89,56 -0,09  
Seans Raporu 16:43
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru