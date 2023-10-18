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***QUXXX*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.10.2023 13:58
***QUXXX*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QUXXX*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara/ve veya tahsisli olarak halka arz edilmeksizin 350.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 28.09.2023 tarih ve 57/1200 sayılı toplantısında onaylanmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Ekleri 01.pdf
EK: 2 Başvuru Formu 02.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207432


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Tam 11.856 11.935 164,00  
Yarım 5.946 5.990 82,00  
Çeyrek 2.964 2.995 41,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,37  
Gümüş Gr. 20,85 20,87 0,36  
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