***QUXXX*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QUXXX*** QUICK FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara/ve veya tahsisli olarak halka arz edilmeksizin 350.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 28.09.2023 tarih ve 57/1200 sayılı toplantısında onaylanmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Ekleri 01.pdfEK: 2 Başvuru Formu 02.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207432BIST