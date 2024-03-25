***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarQ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.31.12.2023 YK FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262191BIST