***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 17.11.2022 tarihli ve 68/1654 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090382BIST