***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar18.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 05.10.2023 tarihli ve 58/1262 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202139BIST