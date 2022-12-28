***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.12.2022 11:20
***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanı onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.11.2023
Ek Açıklamalar
19.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 17.11.2022 tarihli ve 68/1654 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Q Yatırım Holding A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Q Yatırım Holding A.Ş. Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090542
BIST
14:085.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -36,10
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:0818,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:0819,9254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0387
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:081.085,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.084,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:06
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.072.357
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,48
|490.720.950
|% 9,29
|
|PLTUR
|17,36
|16.311.612
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,00
|110.755.218
|% -9,47
|
|KOZAL
|602,40
|4.113.160.745
|% -9,13
|
|PKART
|29,82
|11.110.232
|% -7,74
|
|KOZAL
|602,40
|4.113.160.745
|% -9,13
|
|THYAO
|140,10
|3.624.919.890
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,00
|3.362.372.627
|% 4,71
|
|ASELS
|58,05
|2.649.675.071
|% 0,17
|
|KRDMD
|18,00
|2.620.049.444
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,19
|1.460.985.077
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,00
|2.620.049.444
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,73
|1.605.929.008
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,85
|1.644.557.929
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,03
|357.343.257
|% -1,62
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7026
|18,7168
|% 0,25
|
|Euro
|19,9081
|19,9310
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,5088
|22,6217
|% 0,54
|
|Frank
|20,0813
|20,2022
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,25
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,16
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.324
|7.374
|-25,00
|
|Yarım
|3.547
|3.611
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|