***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanı onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.11.2023Ek Açıklamalar19.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 17.11.2022 tarihli ve 68/1654 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Q Yatırım Holding A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Q Yatırım Holding A.Ş. Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090542BIST