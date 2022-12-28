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***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.12.2022 11:20
***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanı onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.11.2023

Ek Açıklamalar
19.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 17.11.2022 tarihli ve 68/1654 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Q Yatırım Holding A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Q Yatırım Holding A.Ş. Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090542


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Yarım 3.547 3.611 -12,00  
Çeyrek 1.779 1.805 -6,00  
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