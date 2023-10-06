***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.10.2023 18:04
***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.10.2024
Ek Açıklamalar
18.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 05.10.2023 tarihli ve 58/1262 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Q Yatırım Holding A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Q Yatırım Holding A.Ş. Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201204
BIST