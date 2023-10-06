***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.10.2024Ek Açıklamalar18.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 05.10.2023 tarihli ve 58/1262 sayılı Kurul kararıyla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Q Yatırım Holding A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Q Yatırım Holding A.Ş. Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201204BIST