***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, tam konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin sermayesinde sahip olduğu payları %32,925'e düşmesi nedeniyle, konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğü sona ermiştir. 30 Haziran 2023 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin finansal tablolar konsolide olarak düzenlenmeyecek ve konsolide olmayan finansal tabloların yayımlanma sürelerine uyulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183472BIST