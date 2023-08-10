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***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.08.2023 13:41
***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimizin, tam konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin sermayesinde sahip olduğu payları %32,925'e düşmesi nedeniyle, konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğü sona ermiştir. 30 Haziran 2023 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin finansal tablolar konsolide olarak düzenlenmeyecek ve konsolide olmayan finansal tabloların yayımlanma sürelerine uyulacaktır. 
 Kamuoyunun bilgisine sunulur.
 Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183472


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Yarım 5.578 5.633 0,00  
Çeyrek 2.789 2.817 0,00  
Gümüş.Ons 22,78 22,80 0,12  
Gümüş Gr. 19,80 19,82 0,13  
B. Petrol 87,09 87,09 -0,46  
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