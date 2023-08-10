***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 13:41
***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, tam konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin sermayesinde sahip olduğu payları %32,925'e düşmesi nedeniyle, konsolide finansal rapor hazırlama yükümlülüğü sona ermiştir. 30 Haziran 2023 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin finansal tablolar konsolide olarak düzenlenmeyecek ve konsolide olmayan finansal tabloların yayımlanma sürelerine uyulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183472
BIST
'
15:217.682
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 81,67
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.766
15:2127,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0483
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
15:2129,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2364
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
15:211.671,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.671,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.672,18
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:19
|TRCAS
|18,70
|170.084.534
|% 10,00
|
|ORGE
|38,50
|178.085.729
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|13.288.327
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|10.088.111
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|DERIM
|16,18
|85.749.987
|% -9,76
|
|BSOKE
|4,03
|97.070.257
|% -9,64
|
|VERTU
|35,34
|172.911.660
|% -9,62
|
|THYAO
|264,50
|9.208.939.032
|% 1,73
|
|YKBNK
|16,65
|8.912.622.754
|% 3,80
|
|ISCTR
|18,38
|8.807.645.158
|% 4,25
|
|AKBNK
|32,80
|7.548.862.354
|% 5,94
|
|ASTOR
|120,20
|5.113.888.443
|% 2,65
|
|YKBNK
|16,65
|8.912.622.754
|% 3,80
|
|ISCTR
|18,38
|8.807.645.158
|% 4,25
|
|SKBNK
|3,67
|1.419.695.411
|% 7,31
|
|AKBNK
|32,80
|7.548.862.354
|% 5,94
|
|VAKBN
|13,51
|3.077.124.864
|% 2,04
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0336
|27,0386
|% 0,18
|
|Euro
|29,8659
|29,8975
|% 0,90
|
|Sterlin
|34,4256
|34,5982
|% 0,54
|
|Frank
|30,8529
|31,0388
|% 0,62
|
|Riyal
|7,1850
|7,2211
|% 0,13
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,62
|
|Cumhuriyet
|11.386
|11.558
|-28,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.578
|5.633
|0,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,13
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,46
|