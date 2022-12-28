***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. (TR) A 07.11.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEklenen DökümanlarEK: 1 Q Yatırım Holding A.Ş. 18_11_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-28950 sayılı üst yazı.pdfEK: 2 Q Yatırım Holding A.Ş. Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı.pdfEK: 3 Q Yatırım Holding A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 4 Q Yatırım Holding A.Ş. OSBA Yatırım Aracı Bilgileri Formu.pdfEK: 5 Q Yatırım Holding A.Ş. SPK BÜLTEN 64-2022.pdfEK: 6 Q Yatırım Holding A.Ş.-Dilekçe.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090625BIST