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***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.12.2022 10:19
***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer

Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. (TR) A 07.11.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Q Yatırım Holding A.Ş. 18_11_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-28950 sayılı üst yazı.pdf
EK: 2 Q Yatırım Holding A.Ş. Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı.pdf
EK: 3 Q Yatırım Holding A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 4 Q Yatırım Holding A.Ş. OSBA Yatırım Aracı Bilgileri Formu.pdf
EK: 5 Q Yatırım Holding A.Ş. SPK BÜLTEN 64-2022.pdf
EK: 6 Q Yatırım Holding A.Ş.-Dilekçe.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091079


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Yarım 3.553 3.618 0,00  
Çeyrek 1.782 1.809 0,00  
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