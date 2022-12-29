***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.12.2022 10:19
Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. (TR) A 07.11.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Q Yatırım Holding A.Ş. 18_11_2022 tarih ve E-29833736-105_02_02-28950 sayılı üst yazı.pdf
EK: 2 Q Yatırım Holding A.Ş. Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı.pdf
EK: 3 Q Yatırım Holding A.Ş. Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 4 Q Yatırım Holding A.Ş. OSBA Yatırım Aracı Bilgileri Formu.pdf
EK: 5 Q Yatırım Holding A.Ş. SPK BÜLTEN 64-2022.pdf
EK: 6 Q Yatırım Holding A.Ş.-Dilekçe.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091079
BIST
10:475.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 11,36
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:4718,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:4719,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0808
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:471.087,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.087,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:45
|TERA
|17,71
|544.441
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|78.468.903
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|20.718.882
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|IZFAS
|5,04
|5.879.903
|% -5,44
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|ENKAI
|33,40
|1.253.240.983
|% 4,77
|
|THYAO
|139,90
|1.205.312.224
|% -0,14
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,48
|832.785.029
|% 2,31
|
|ASELS
|58,50
|628.488.437
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,24
|623.862.106
|% 0,98
|
|YKBNK
|11,89
|586.648.065
|% 2,59
|
|PETKM
|19,48
|832.785.029
|% 2,31
|
|ENKAI
|33,40
|1.253.240.983
|% 4,77
|
|TSKB
|4,31
|154.303.772
|% 1,17
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7160
|18,7204
|% 0,05
|
|Euro
|19,9043
|19,9291
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,4391
|22,5516
|% 0,08
|
|Frank
|20,0941
|20,2151
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,06
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,26
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.338
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.553
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,07
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,94
|
Seans Raporu
10:45
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