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***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.01.2024 17:59
***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QYHOL*** Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Q Yatırım Bankası A.Ş Yatırım Bankacılığı 600000000 240000000 TRY 40 İştirak
Bien Finans Faktoring A.Ş. Faktoring 110000000 36217500 TRY 32,93 İştirak
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketin faaliyet konusu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak Şirketinihraççının ana faaliyet konularını oluşturmaktadır. 2640000000 1000646251 TRY 37,90 Finansal Yatırım
Allbatross Sigorta Anonim Şirketi Sigortacılık Faaliyetleri (Sağlık, Yangın, Motorlu Taşıt, Konut, Tarım, Denizcilik, Havacılık, Kaza, Doğal Afet, Ulaştırma, Nakliyat, Para Kaybı, Borçlanma, Mali Sorumluluk, Vb.) 435000000 87000000 TRY 20 İştirak
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. Şirketin faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, Şirket, hava yolu, deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı faaliyetleri ile iştigal etmektedir. 65000000 7800000 TRY 12 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243364


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KENT 539,00 7.495.768 % 10,00  
YAYLA 12,43 69.787.350 % 10,00  
PKART 57,20 27.297.558 % 10,00  
POLTK 19.197,50 153.705.985 % 10,00  
SODSN 81,95 3.210.458 % 10,00  
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Dolar 30,3446 30,3487 % 0,83  
Euro 32,8314 32,8501 % 0,43  
Sterlin 38,3830 38,5755 % 0,69  
Frank 35,0058 35,2167 % 0,89  
Riyal 8,0669 8,1074 % 0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,14 % 0,66  
Platin 930,73 932,15 % 0,66  
Paladyum 977,90 982,36 % 0,66  
Brent Pet. 81,90 81,90 % 0,66  
Altın Ons 2.028,56 2.028,93 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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