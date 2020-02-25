RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.02.2020 17:27
845.523
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141 135.462 135.321
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1
Kar Dağıtımı
V-a 68.132 -68.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.132 -68.132
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
802.760 141.676 944.436 230.651 174.214 404.865
Nakit ve Nakit Benzerleri
794.645 141.542 936.187 230.651 168.819 399.470
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 60 134.194 134.254 378 161.275 161.653
Bankalar
I-ç 794.585 7.348 801.933 230.273 7.544 237.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 8.115 134 8.249 0 5.395 5.395
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.115 134 8.249 0 5.395 5.395
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
223.709 547.595 771.304 651.696 754.054 1.405.750
Krediler
I-f 223.709 547.595 771.304 651.696 754.054 1.405.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
l-k 8.074 0 8.074 627 0 627
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
l-l 3.327 0 3.327 3.056 0 3.056
Diğer
3.327 0 3.327 3.056 0 3.056
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 469 0 469 312 0 312
DİĞER AKTİFLER
I-ö 1.172 5.243 6.415 779 4.250 5.029
VARLIKLAR TOPLAMI
1.039.511 694.514 1.734.025 887.121 932.518 1.819.639
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 27 468 495 36 280 316
ALINAN KREDİLER
II-c 0 681.942 681.942 0 916.322 916.322
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 115 8.022 8.137 5.379 0 5.379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
115 8.022 8.137 5.379 0 5.379
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 7.516 80 7.596 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 38.895 0 38.895 37.532 0 37.532
Genel Karşılıklar
37.716 0 37.716 36.621 0 36.621
Çalışan Hakları Karşılığı
1.179 0 1.179 911 0 911
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 9.236 0 9.236 9.434 0 9.434
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 5.069 1.812 6.881 4.032 1.101 5.133
ÖZKAYNAKLAR
II-i 980.843 0 980.843 845.523 0 845.523
Ödenmiş Sermaye
683.850 0 683.850 683.850 0 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-314 0 -314 -173 0 -173
Kar Yedekleri
161.845 0 161.845 93.714 0 93.714
Yasal Yedekler
13.508 0 13.508 10.107 0 10.107
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
148.337 0 148.337 83.607 0 83.607
Kar veya Zarar
135.462 0 135.462 68.132 0 68.132
Dönem Net Kâr veya Zararı
135.462 0 135.462 68.132 0 68.132
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.041.701 692.324 1.734.025 901.936 917.703 1.819.639
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.462 68.132
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-141 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-141 -73
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-176 -90
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.321 68.059
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
136.342 101.630
Alınan Faizler
218.051 167.602
Ödenen Faizler
-3.489 -7.572
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.100 9.760
Elde Edilen Diğer Kazançlar
221 428
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-48.575 -43.672
Ödenen Vergiler
-40.489 -25.108
Diğer
V-c -1.477 192
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
678.960 -381.424
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
638.254 -322.051
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
40.631 -57.856
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
179 -1.865
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -104 348
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
815.302 -279.794
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.744 -420
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.751 -420
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -35.219
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 35.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-236.585 305.607
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.672.443 7.938.485
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.907.478 -7.573.902
Temettü Ödemeleri
0 -58.976
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.550 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 536 454
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
577.509 25.847
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 264.920 239.073
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 842.429 264.920
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821482
BIST