RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









845.523Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -173 93.714 68.132 845.523Yeni BakiyeII-i 683.850 -173 93.714 68.132 845.523Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141 135.462 135.321Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1 -1Kar DağıtımıV-a 68.132 -68.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar68.132 -68.132Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -314 161.845 135.462 980.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)802.760 141.676 944.436 230.651 174.214 404.865Nakit ve Nakit Benzerleri794.645 141.542 936.187 230.651 168.819 399.470Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 60 134.194 134.254 378 161.275 161.653BankalarI-ç 794.585 7.348 801.933 230.273 7.544 237.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-c 8.115 134 8.249 0 5.395 5.395Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.115 134 8.249 0 5.395 5.395İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)223.709 547.595 771.304 651.696 754.054 1.405.750KredilerI-f 223.709 547.595 771.304 651.696 754.054 1.405.750Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarI-g 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)l-k 8.074 0 8.074 627 0 627MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)l-l 3.327 0 3.327 3.056 0 3.056Diğer3.327 0 3.327 3.056 0 3.056YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 469 0 469 312 0 312DİĞER AKTİFLERI-ö 1.172 5.243 6.415 779 4.250 5.029VARLIKLAR TOPLAMI1.039.511 694.514 1.734.025 887.121 932.518 1.819.639YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 27 468 495 36 280 316ALINAN KREDİLERII-c 0 681.942 681.942 0 916.322 916.322PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-ç 0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 115 8.022 8.137 5.379 0 5.379Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı115 8.022 8.137 5.379 0 5.379FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 7.516 80 7.596 0 0 0KARŞILIKLARII-g 38.895 0 38.895 37.532 0 37.532Genel Karşılıklar37.716 0 37.716 36.621 0 36.621Çalışan Hakları Karşılığı1.179 0 1.179 911 0 911CARİ VERGİ BORCUII-ğ 9.236 0 9.236 9.434 0 9.434ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-h 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-ı 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 5.069 1.812 6.881 4.032 1.101 5.133ÖZKAYNAKLARII-i 980.843 0 980.843 845.523 0 845.523Ödenmiş Sermaye683.850 0 683.850 683.850 0 683.850Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-314 0 -314 -173 0 -173Kar Yedekleri161.845 0 161.845 93.714 0 93.714Yasal Yedekler13.508 0 13.508 10.107 0 10.107Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler148.337 0 148.337 83.607 0 83.607Kar veya Zarar135.462 0 135.462 68.132 0 68.132Dönem Net Kâr veya Zararı135.462 0 135.462 68.132 0 68.132Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.041.701 692.324 1.734.025 901.936 917.703 1.819.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)135.462 68.132DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-141 -73Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-141 -73Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-176 -90Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 17Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.321 68.059Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı136.342 101.630Alınan Faizler218.051 167.602Ödenen Faizler-3.489 -7.572Alınan Ücret ve Komisyonlar12.100 9.760Elde Edilen Diğer Kazançlar221 428Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-48.575 -43.672Ödenen Vergiler-40.489 -25.108DiğerV-c -1.477 192Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim678.960 -381.424Kredilerdeki Net (Artış) Azalış638.254 -322.051Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış40.631 -57.856Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)179 -1.865Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-c -104 348Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı815.302 -279.794YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.744 -420Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.751 -420Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -35.219Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 35.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-236.585 305.607Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.672.443 7.938.485Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.907.478 -7.573.902Temettü Ödemeleri0 -58.976Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.550 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-c 536 454Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)577.509 25.847Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 264.920 239.073Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 842.429 264.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821482BIST